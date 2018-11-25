Химатаках боевиков на Алеппо: Больше 100 человек пострадали от хлора

Сирийский город Алеппо подвергся химической атаке боевиков. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, город, предположительно, обстреляли снарядами с хлором.

Основной удар террористов, находящихся в зоне деэскалации Идлиб, пришелся на северо-западные кварталы города. По данным российского Минобороны, пострадали 46 взрослых и 8 детей.

В сирийских СМИ цифры в два раза больше. Сообщается, что за медпомощью обратились не меньше 107 человек.

В Минобороны РФ рассказали, что огонь по Алеппо велся из 120-миллиметровых минометов. Снаряды летели с юго-восточных окраин населенного пункта Эль-Бурайкат, который контролируется боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам».

«Мины, начинённые отравляющими веществами, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия», — сказал Конашенков.

На место обстрела в срочном порядке прибыли подразделения радиационной, химической и биологической защиты со специальным оборудованием. Российские химики ведут мониторинг обстановки, а также оказывают помощь пострадавшим, пишет RT.