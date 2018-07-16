Хиллари Клинтон затролила Трампа перед встречей с Путиным

Накануне Трамп поздравил победителей чемпионата мира по футболу 2018 года и хозяйку турнира на своей странице в Twitter. Американский лидер отметил «экстраординарную» игру сборной Франции, выигравшей финальный матч с хорватами со счетом 4:2. Трамп также поздравил президента Путина и его страну с проведением «по-настоящему замечательного» чемпионата FIFA, который он назвал одним из лучших.
Бывший конкурент Трампа на место в Белом доме Хиллари Клинтон решила поддержать президента США в поздравлении России, но с одной уловкой.
«Замечательный чемпионат мира. Вопрос президенту Трампу перед его встречей с Путиным: Вы знаете, за какую команду вы играете?», — написала экс-госсекретарь в Twitter.
Напомним, Хиллари Клинтон неоднократно обвиняла Россию в помощи кандидатуре Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года.