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Хиллари Клинтон затролила Трампа перед встречей с Путиным

16 Июля 2018 в 08:04
Хиллари Клинтон затролила Трампа перед встречей с Путиным
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон затролила президента США Дональд Трампа перед его встречей с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Накануне Трамп поздравил победителей чемпионата мира по футболу 2018 года и хозяйку турнира на своей странице в Twitter. Американский лидер отметил «экстраординарную» игру сборной Франции, выигравшей финальный матч с хорватами со счетом 4:2. Трамп также поздравил президента Путина и его страну с проведением «по-настоящему замечательного» чемпионата FIFA, который он назвал одним из лучших.

Бывший конкурент Трампа на место в Белом доме Хиллари Клинтон решила поддержать президента США в поздравлении России, но с одной уловкой.

«Замечательный чемпионат мира. Вопрос президенту Трампу перед его встречей с Путиным: Вы знаете, за какую команду вы играете?», — написала экс-госсекретарь в Twitter.

Напомним, Хиллари Клинтон неоднократно обвиняла Россию в помощи кандидатуре Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года.
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