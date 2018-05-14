Хиллари Клинтон предупредила Австралию о российском вмешательстве

Экс-кандидат в президенты США, проигравшая нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу в 2016 году, заявила, что вмешательство, в котором обвиняется Россия, должно быть поводом для беспокойства для всех политических партий.
«Я думаю, что австралийцы должны быть для австралийцев, американцы для американцев. И если Россия секретным способом вмешивается в наши выборы и выпускает более 3500 рекламных объявлений в попытке спутать наших избирателей, навредить мне, или китайцы пытаются повлиять на нашу политику, мы должны сказать нет», — заявила Клинтон.
Ранее в отношениях между Австралией и Китаем усилилось напряжение, отмечает издание, после обвинений Пекина в попытках повлиять на внутреннюю политику Австралии и использовании пожертвований для получения доступа.