Хибла Герзмава выступит с ночным концертом при поддержке Радио JAZZ

Выступление Народной артистки России состоится 9 февраля в Большом зале Московской консерватории.

В пятницу, 9 февраля в Большом зале Московской консерватории при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM состоится ночной концерт Народной артистки России блистательной Хиблы Герзмава. Вместе с одной из наиболее востребованных российских певиц на мировой оперной сцене выступят солист Большого театра Арсен Согомонян и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова.

Сегодня Хибла Герзмава – одна из наиболее востребованных российских певиц на мировой оперной сцене, однако, несмотря на репертуарную занятость, обладательница шикарного сопрано вновь порадует московскую публику концертом на одной из известнейших культурных площадок столицы.

На предстоящем вечере Хибла выступит с солистом Большого театра тенором Арсеном Согомоняном: идея выступить вместе родилась после их удачного дуэта Дездемоны и Отелло из оперы «Отелло» Дж. Верди, который был тепло воспринят публикой.

Любителей классической музыки ждет еще один приятный сюрприз: за дирижерский пульт встанет Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Народный артист России Александр Сладковский.

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