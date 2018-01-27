Суббота
27 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

Хантсман посоветовал Москве без эмоций реагировать на «кремлевский доклад»

27 Января 2018 в 13:35
Хантсман посоветовал Москве без эмоций реагировать на «кремлевский доклад»

Список российских бизнесменов, которые могут попасть под санкции, прозванный «кремлевским докладом», не является  основополагающим документом в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Такое заявление сделал в беседе с журналистами посол США в России Джон Хантсман.

Он призвал Москву воспринимать документ без эмоций», исходя из его реальной, «а не надуманной сути».

По его словам, в понедельник, 29 января, когда администрация США должна передать в конгресс этот доклад, не произойдет ничего нового. Это будет всего лишь реализация результатов августовского голосования конгрессменов за усиление санкционного режима с Россией.

Хантсман затруднился сказать, каким образом доклад будет доведен до общественности, отметив, что Конгресс решит: оставить документ закрытым или опубликовать его, пишет «Интерфакс». 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.