Хантсман посоветовал Москве без эмоций реагировать на «кремлевский доклад»

Список российских бизнесменов, которые могут попасть под санкции, прозванный «кремлевским докладом», не является основополагающим документом в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Такое заявление сделал в беседе с журналистами посол США в России Джон Хантсман.

Он призвал Москву воспринимать документ без эмоций», исходя из его реальной, «а не надуманной сути».

По его словам, в понедельник, 29 января, когда администрация США должна передать в конгресс этот доклад, не произойдет ничего нового. Это будет всего лишь реализация результатов августовского голосования конгрессменов за усиление санкционного режима с Россией.

Хантсман затруднился сказать, каким образом доклад будет доведен до общественности, отметив, что Конгресс решит: оставить документ закрытым или опубликовать его, пишет «Интерфакс».