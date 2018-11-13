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Хамитов выдвинут кандидатом в совет директоров «Башнефти»

13 Ноября 2018 в 21:36
Хамитов выдвинут кандидатом в совет директоров «Башнефти»

Совет директоров «Башнефти» сформировал список кандидатов в новый состав совета директоров, передает «Интерфакс».

В список вошли экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов и и.о министра земельных и имущественных отношений республики Олег Полстовалов.

Напомним, 11 октября стало известно, что Рустэм Хамитов подал в отставку с поста главы региона. Владимир Путин своим указом назначил исполняющих обязанности главы Башкирии. Им стал Радий Хабиров. 

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН рассказал, что в Башкортостан – это очень закрытый и клановый регион.

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