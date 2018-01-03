Среда
03 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Хаменеи рассказал, кто стоит за акциями протеста в Иране

3 Января 2018 в 10:57
Хаменеи рассказал, кто стоит за акциями протеста в Иране

Враги страны объединились, чтобы навредить властям Ирана. Такое заявление сделал Верховный лидер охваченного протестами Ирана аятолла Али Хаменеи. Он отметил, что враг страны используют все средства, включая оружие и деньги.

Ранее в Тегеране обвинили США, Великобританию и Саудовскую Аравию в подстрекательстве к массовым акциям протеста и в организации беспорядков.

Массовые акции протеста вспыхнули в Иране 28 декабря. Люди вышли на улицы, недовольные низкими зарплатами, высокой безработицей и коррупцией. Власти США официально поддержали протестующих, пишут «Известия».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.