Хаменеи рассказал, кто стоит за акциями протеста в Иране

Враги страны объединились, чтобы навредить властям Ирана. Такое заявление сделал Верховный лидер охваченного протестами Ирана аятолла Али Хаменеи. Он отметил, что враг страны используют все средства, включая оружие и деньги.

Ранее в Тегеране обвинили США, Великобританию и Саудовскую Аравию в подстрекательстве к массовым акциям протеста и в организации беспорядков.

Массовые акции протеста вспыхнули в Иране 28 декабря. Люди вышли на улицы, недовольные низкими зарплатами, высокой безработицей и коррупцией. Власти США официально поддержали протестующих, пишут «Известия».