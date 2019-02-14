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Хакеры совершили массовую атаку на «ВКонтакте»

14 Февраля 2019 в 20:04
Хакеры совершили массовую атаку на «ВКонтакте»
Вечером 14 февраля в группах, пабликах, а также на стенах пользователей социальной сети «ВКонтакте» начали появляться однотипные сообщения с критикой тестирования администрацией соцсети рекламы в личных сообщениях. 

Как предполагают пользователи некоторых инернет-форумов, речь может идти о взломе одной из самых популярных социальных сетей с помощью специального скрипта. Утверждается, что в случае клика на публикацию, этот пост публикуется на странице и в группах, которые модерируются пользователем, а после его просмотра сразу же удаляется. Жертвами хакеров стали даже официальные группы и паблики администрации и службы поддержки «ВКонтакте». 

ВКонтакте взломали

Официальных заявлений о произошедшем от руководства социальной сети пока опубликовано не было. На данный момент практически все появившиеся в результате атаки посты удалены.  

Как пишет издание TJournal, за сутки до происшествия в сообществе под названием «Багосы», основной тематикой которого является обнаружение уязвимостей сайтов и сетей, сообщалось об обнаружении уязвимости, раскрыть которую предлагалось после определенного количества лайков. Отмечается, что причина инцидента может крыться в уязвимости в API соцсети. 
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