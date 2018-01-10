Хакеры обвинили WADA в связи с ФБР

Хакеры обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA), во главе которого стоит Ричард Макларен, в сотрудничестве с ФБР. Такое заключение опубликовала группа Fancy Bears. Как утверждают хакеры член исследовательской группы WADA Ричард Янг одновременно является партнёром компании Bryan Cave, которая тесно работает с ФБР.

Ранее хакерам удалось взломать почту Ричарда Макларена, сообщения в которой свидетельствуют о связи главного следователя Мартина Дюббея с Федеральным бюро расследований, сообщает RT.

Ранее хакеры из Fancy Bears пообещали опубликовать данные, которые ранее были неизвестны в мире спорта.