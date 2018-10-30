Хакер рассказал о стоимости взлома аккаунтов российских звезд

Хакер рассказал, как оплачивается работа по взлому социальных сетей российских звезд. По словам взломщика, выложившего на странице актрисы Марии Горбань интимные фотографии футболиста Павла Мамаева, певицы Юлии Ковальчук и других известных персонажей, такая услуга стоит от 3-х тыс. долларов. Телеканалу «360» хакер также рассказал, что можно взломать аккаунт любой звезды в соцсетях.

Ранее неизвестный взломал аккаунт Марии Горбань, в течение 30 секунд интернет-пользователям были доступны интимные фото Мамаева и его жены Аланы, супруги руководителя «Госконцерта» и главы совета директоров РМГ Сергея Бунина, предпринимателя Дмитрия Якубовского с женой, а также Юлии Ковальчук. В описании профиля хакер оставил свои контакты, пообещав «реальный взлом телефонов любых звезд», а также любимых и врагов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявлял, что повальное увлечение современных детей гаджетами и компьютерными играми грозит негативными последствиями им самим, а также всей стране. Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН ответил настоятелю РПЦ, что гаджеты - неотъемлемая часть жизни и отмотать время вспять не получится.



