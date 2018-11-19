Хачанов стал теннистом года в России

Церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок» состоялась в Москве.

Лучшим игроком 2018 года стал Карен Хачанов.

Россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4, передает «Интефакс».

Ранее НСН сообщала, что Михаил Южный потерпел поражение от Роберто Баутисты Агута со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 в матче второго круга теннисного турнира в Санкт-Петербурге и завершил выступления в профессиональном теннисе. За время выступлений теннисист выиграл 10 турниров и дважды выходил в полуфинал US Open.