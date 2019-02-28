Хабенский станет Суворовым

Известный актер Константин Хабенский подарит свой голос титульному персонажу мультфильма «Суворовъ» производства «Союзмультфильма», Киностудии имени М. Горького и студии «КиноАтис». За постановку отвечают режиссёры Сергей Антонов и Виктор Стрельченко.

Главного героя – 14-летнего Гришу – озвучит Сергей Романович. Одну из женских ролей исполнит Анна Ардова, а император Павел I и старый русский солдат заговорят голосом Виктора Сухорукова.

Премьера картины намечена на август-сентябрь.

В 2030 году Россия будет отмечаться 300-летие со дня рождения Александра Васильевича Суворова, графа, князя, русского полководца, основоположника отечественной военной теории, генералиссимуса, генерал-фельдмаршала Священной Римской империи, великого маршала войск пьемонтских, кавалера всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных.





Фото: kino-teatr.ru