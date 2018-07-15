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Хабенский попал в базу «Миротворца» после поездки в Крым

15 Июля 2018 в 13:46
Хабенский попал в базу «Миротворца» после поездки в Крым

Актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на украинский интернет-ресурс.

Причиной стала поездка актера в Крым. На сайте опубликованы фотографии из детского лагеря «Артек», на которых Хабенский запечатлен с детьми. Утверждается, что эта встреча прошла в начале июля.

Хабенского обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины» и «участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму», пишет Газета.ру

В базе данных «Миротворца» уже находятся сотни российских артистов, деятелей культуры и искусства, в том числе актер Гоша Куценко, певица Валерия и другие.

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