Хабенский попал в базу «Миротворца» после поездки в Крым

Актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на украинский интернет-ресурс.

Причиной стала поездка актера в Крым. На сайте опубликованы фотографии из детского лагеря «Артек», на которых Хабенский запечатлен с детьми. Утверждается, что эта встреча прошла в начале июля.

Хабенского обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины» и «участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму», пишет Газета.ру

В базе данных «Миротворца» уже находятся сотни российских артистов, деятелей культуры и искусства, в том числе актер Гоша Куценко, певица Валерия и другие.