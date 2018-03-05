Кевина Спейси в «Карточном домике» заменит актриса из «Санта-Барбары»

Опубликован тизер нового сезона сериала «Карточный домик», но без участия актера Кевина Спейси. После признания в нетрадиционной сексуальной ориентации и обвинения в сексуальных домогательствах, вышел из обоймы востребованных голливудских актеров.

Авторам сериала пришлось «убить» главного героя, чтобы выпустить в свет новый сезон. Он будет состоять из 8 серий, пишет РЕН-ТВ.

Главную роль в сериале вместо играет Робин Райт. Актриса, снявшаяся в ленте «Форрест Гамп», а российскому зрителю также известная по сериалу «Санта Барбара».