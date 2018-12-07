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Кевин Харт отказался быть ведущим «Оскара»

7 Декабря 2018 в 12:39
Кевин Харт отказался быть ведущим «Оскара»

Комедийный актер Кевин Харт заявил, что отказывается исполнять роль ведущего премии «Оскар». Как отмечает Газета.ру, о своём решении он написал в Twitter. Актер выразил благодарность киноакадемии, однако, подчеркнул, что не хочет отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие талантливые актёры.

Напомним, ранее американская киноакадемия выбрала Кевина Харта ведущим 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Позже в сети актёра стали обвинять в гомофобии, вспомнив его публикации в Twitter восьмилетней давности, напоминает RT. Сам Харт в связи с этим заявил, что его старые твиты не имеют отношения к тому человеку, которым он стал, а людям свойственно меняться.

Напомним, ранее Американский институт киноискусства представил десять лучших фильмов 2018 года. Среди них блокбастер «Черная пантера», мюзикл «Звезда родилась» и сериал «Лучше звоните Солу». Отмечается что в список попали ленты, продвигающие киноискусство, обогащающие культурное наследие Америки и вдохновляющие аудиторию и кинематографистов. Рейтинг составлялся на основе мнений членов специального жюри. В топ вошли претенденты на «Оскар», лауреаты Венецианского кинофестиваля, блокбастеры и дебютные работы.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что этот рейтинг является некой рекомендацией зрителю. По его мнению, в этом списке плохих картин нет.

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