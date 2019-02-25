Кержаков задолжал по алиментам более 13 млн рублей

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков задолжал первой супруге Марии Голове более 13 млн рублей алиментов. Как пишет РИА Новости, это следует из информации, размещённой на сайте Федеральной службы судебных приставов. При этом отмечается, что экс-супруга форварда пока никак не комментировала эти данные. Как отмечает РИА ФАН, в связи с возникшей задолженностью по алиментам, Кержакову могут ограничить выезд из России. Футболист не стал комментировать эту информацию.

Добавим, бывший нападающий национальной сборной был женат трижды. Такие долги могли скопиться из-за непостоянных выплат средств бывшей жене Марии, которая родила от игрока дочь Дарью. Пара поженилась в 2005 году, развод состоялся в 2010-м. Совсем недавно наследнице Александра Кержакова, который в настоящий момент является тренером юношеской национальной команды игроков 2001 года рождения, исполнилось 14 лет.

Между тем, ранее НСН сообщала, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков позволил себе маленькую шалость. Он сфотографировался на Красной площади в Москве в шарфе клуба из Санкт-Петербурга. На своей странице в Instagram он написал, что в свое 35-летие «может позволить себе маленькую шалость».

«Вперед, “Зенит”», — добавил футболист.