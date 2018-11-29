Керченского стрелка похоронили под чужой фамилией на пожертвования

Устроившего массовое убийство в керченском колледже кремировали и похоронили под чужой фамилией на собранные пожертвования. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деньги на похороны Владислава Рослякова собрали сочувствующие его матери, которая после трагедии в политехническом колледже в Керчи попала в больницу. После выписки женщина переехала в другую квартиру, где живет замкнуто, отмечают argumenti.ru.

Вместе с деньгами неравнодушные передали Галине Росляковой письмо, в котором называют ее 18-летнего сына «жертвой жизненных обстоятельств», а матери желают терпеливо нести «этот тяжелый крест» и не опускать руки, пишет Ura.ru.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Его устроил студент выпускного курса Владислав Росляков. Позже он открыл стрельбу, после чего совершил суицид. Его тело было найдено на втором этаже в библиотеке. Жертвами трагедии стали 20 человек, большая часть из них - учащиеся. Их имена были обнародованы на сайте администрации Керчи.

Одна из пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже, 16-летняя студентка Наталья Калиниченко записала видеопоздравление для своего отца Юрия. Кадры были предоставлены в распоряжение НСН (видео публикуется с согласия отца девушки).