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«Керченский стрелок» действовал в одиночку

10 Ноября 2018 в 00:22
«Керченский стрелок» действовал в одиночку

Следствие по делу о массовом убийстве в керченском политехническом колледже пришло к окончательному выводу, что у убийцы не было посредников. О выводах следствия было доложено главе Следкома Александру Бастрыкину в ходе совещания, которое он провел в Симферополе.

На данный момент уже проделан значительный объем работы, в том числе допрошено 650 человек. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза Рослякова.

Как ранее сообщала НСН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков во время большой перемены привёл в действие взрывное устройство в столовой, после чего начал расстреливать людей. Позже он совершил суицид, его тело нашли в библиотеке учебного заведения. В результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи погибли 20 человек.

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