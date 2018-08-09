Керченская переправа прервала работу из-за шторма

Функционирование паромной переправы через Керченский пролив временно прекращено в связи с ухудшением погодных условий. Как отмечает КИА , скорость ветра усилилась в этом районе до 20 метров в секунду. Об этом сообщает оператор переправы, ООО «Морская дирекция». Сейчас в Керченском проливе бушует шторм.

Как напоминают в «Морской дирекции», для следования через Керченскую паромную переправу необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность на всех пассажиров - в том числе свидетельство о рождении детей. Кроме того, на руках должно быть свидетельство о регистрации транспортного средств. Ксерокопии не действительны.