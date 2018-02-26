Керченская паромная переправа приостановила работу

Паромы временно прекратили движение между Крымом и Краснодарским краем из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы. Крымское управление МЧС ранее распространило экстренное предупреждение в регионе до 2 марта. Сильный мокрый снег, метель и порывы ветра до 26 метров в секунду ожидаются на полуострове из-за прохождения южных циклонов, сообщает «Интерфакс».

Керченская паромная переправа — морская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край. Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов и является крупнейшей в мире.

Переправа расположена на северо-восточной окраине города Керчь и эксплуатируется круглосуточно в течение всего года. Паромы курсируют между построенными в самом узком месте пролива портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между портами — менее 5 км.