Керчанин Сергей Погосян отобрался на Чемпионат России по тайскому боксу

Керченский боксер Сергей Погосян стал чемпионом Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Спортсмен привез домой золотую медаль и путевку на Чемпионат России по тайскому боксу.

С 13 по 17 февраля в Сочи проходил чемпионат СКФО и ЮФО по тайскому боксу. В составе сборной Крыма с соревнованиях приняли участие керчане — Сергей Погосян (мужчины категория 67 кг) и Игорь Зеленский (старшие юноши весовой категории 60 кг). Игорь провел два боя — первый выиграл у представителя Краснодарского края, второй проиграл спортсмену из Дагестана. По итогам соревнований Игорь Зеленский завоевал бронзовую медаль.

Сергей Погосян провел два боя с бойцом из Ростова и спортсменом из Дагестана. В обоих одержал уверенную победу.

По итогам соревнований керчанин получил золотую медаль, титул Чемпиона СКФО и ЮФО и путевку на Чемпионат России, который пройдет в Наро-Фоминске с 19 по 26 марта.



