Керчане будут отдыхать пять дней подряд

Эта рабочая неделя станет самой короткой в году для керчан и жителей Крыма. Глава Республики Сергей Аксенов подписал указ о переносе выходного дня с 19 марта на 12 число в связи с выборами президента Российской Федерации.



Таким образом неделя будет состоять из трех рабочих дней, а выходные продлятся с 8 марта по 12 включительно, отметил в эфире НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.

Напомним, 18 марта в республике является нерабочим в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. В этом году 18-е число приходится на воскресенье, поэтому выходной день был перенесен.