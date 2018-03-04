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Керчь

Керчане будут отдыхать пять дней подряд

4 Марта 2018 в 16:53
Керчане будут отдыхать пять дней подряд

Эта рабочая неделя станет самой короткой в году для керчан и жителей Крыма. Глава Республики Сергей Аксенов подписал указ о переносе выходного дня с 19 марта на 12 число в связи с выборами президента Российской Федерации.

Таким образом неделя будет состоять из трех рабочих дней, а выходные продлятся с 8 марта по 12 включительно, отметил в эфире НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.

Напомним, 18 марта в республике является нерабочим в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. В этом году 18-е число приходится на воскресенье, поэтому выходной день был перенесен.

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