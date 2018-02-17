Кенгуру сломал челюсть 19-летнему охотнику

На западе Австралии кенгуру сломал челюсть молодому охотнику, пишет РИА «Новости».

19-летний Джошуа Хайден, животные атаковали автомобиль, из которого он пытался вести по ним стрельбу. Один из кенгуру прыгнул на лобовое стекло и в полете задел охотника по челюсти, после чего тот потерял сознание.

Врачи заявили, что смогут провести операцию только через десять дней.





Кенгуру — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих. В широком смысле термин кенгуру относится ко всем представителям семейства кенгуровых. В узком смысле это название применяется по отношению к наиболее крупным представителям этого семейства, тогда как более мелкие называются валлару и валлаби. Кенгуру живут в среднем шесть лет в дикой природе и свыше 20 лет в неволе, в зависимости от разновидности.