Кэмерон раскрыл название шестого «Терминатора»

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон признался, как будет, скорее всего, называться шестая часть знаменитой кинокартины «Терминатор». Фильм получил рабочее название: «Терминатор: Темная судьба», сообщает «Свободная пресса» . Непосредственно съёмками занимается режиссер Тим Миллер, с которым сотрудничает Кэмерон. Премьера шестого «Терминатора» должна состояться 31 октября 2019 года.

Автор «Терминатора», канадец Джеймс Кэмерон был режиссером двух первых фильмов серии. Как утверждает режиссер, образ робота из будущего явился ему во сне, когда Кэмерон болел гриппом. Причём это был целый сюжет, как женщина пытается убежать от существа с красными зрачками, меняющего свою форму.

Первая часть «Терминатора» вышла на экраны в 1984 году. Главную роль в фильме исполняет Арнольд Шварценеггер.