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Кэмерон пообещал в продолжении «Аватара» поссорить героев

20 Февраля 2019 в 10:54
Кэмерон пообещал в продолжении «Аватара» поссорить героев

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете сиквела «Аватара». По его словам, у военного Джейка Салли, который решил поселиться среди племени Нави, и его возлюбленной Нейтири появилась дочь.

В продолжении первой части фантастического блокбастера Кэмерон покажет, к чему привел их роман, пишут «Известия» со ссылкой на портал Empire.

В частности, режиссер обещает посвятить зрителя в детали крупной ссоры между родителями.

Съемки продолжатся еще в течение пяти месяцев. Зрители увидят картину в декабре 2020 года. Третья часть «Аватара» выйдет на экраны в 2021 году.

«Аватар» считается самым кассовым фильмом в истории: при бюджете в 237 миллионов долларов он собрал в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов.

Ранее российский кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в интервью НСН, стоит ли ожидать фестивальные фильмы Берлинале в массовом прокате.

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