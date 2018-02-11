Кем были погибшие пассажиры Ан-148. Подробности

На борту упавшего в Подмосковье Ан-148, по предварительным данным, были только жители Оренбургской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Сергей Шермецинский.

«По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области», - сказал он «Интерфаксу».

Эту информацию подтвердил и глава Орса Андрей Одинцов. Он отметил, что аэропорт Орска обслуживает еще несколько ближайших городов.

«Поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников», - сказал мэр Орска.

Между тем в СМИ появились списки тех, кто был зарегистрирован на рейс. Пока неизвестно, все ли они находились в самолете.

Напомним, Ан-с148 «Саратовских авиалиний» упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля, через несколько минут после вылета из «Домодедово». Погибли все, кто находился на борту – 71 человек. По некоторым данным, лайнер столкнулся в воздухе в почтовым вертолетом. Эта версия пока не подтвердилась. Заведено уголовное дело.