Казахстан вводит запрет на ввоз бензина из России по железной дороге

С 25 августа Казахстан запретит ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца, передает «Синьхуа».

По соглашению с Россией Казахстан в рамках ЕАЭС имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов.

Помимо введения временного запрета на импорт российского бензина, Казахстан, чтобы не допустить затоваривания рынка, может начать экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)— международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.