Среда
13 марта
USD 65.77
EUR 74.07
Горячие новости

Казахстан первым из СНГ запретил Boeing 737 MAX

13 Марта 2019 в 08:27
Казахстан первым из СНГ запретил Boeing 737 MAX

Казахстан принял решение о временном запрете на эксплуатацию лайнера Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает РИА «Новости». Об этом объявил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Как уточняет Газета.ру, ограничение начинает действовать со среду, 13 марта.

Ранее стало известно, что ещё несколько государств объявили о временной приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX. Такое решение несколько часов назад, в частности, приняли Новая Зеландия и Фиджи, сообщает «Свободная Пресса».

Ранее аналогичные меры приняли Бермудские острова. Первым запрет среди государств ввел Китай. Также временно отказываются от использования этих типов самолетов авиакомпании по всему миру. В России запретов не вводилось.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал вскоре после взлёта из Аддис-Абебы в воскресенье, 10 марта. Погибли 157 человек, в том числе трое граждан РФ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.