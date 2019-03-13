Казахстан первым из СНГ запретил Boeing 737 MAX

Казахстан принял решение о временном запрете на эксплуатацию лайнера Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает РИА «Новости». Об этом объявил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Как уточняет Газета.ру , ограничение начинает действовать со среду, 13 марта.

Ранее стало известно, что ещё несколько государств объявили о временной приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX. Такое решение несколько часов назад, в частности, приняли Новая Зеландия и Фиджи, сообщает «Свободная Пресса» .

Ранее аналогичные меры приняли Бермудские острова. Первым запрет среди государств ввел Китай. Также временно отказываются от использования этих типов самолетов авиакомпании по всему миру. В России запретов не вводилось.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал вскоре после взлёта из Аддис-Абебы в воскресенье, 10 марта. Погибли 157 человек, в том числе трое граждан РФ.