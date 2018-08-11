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Казахстан открестился от размещения американских военных баз на Каспии

11 Августа 2018 в 11:39
Казахстан открестился от размещения американских военных баз на Каспии

Военные базы США в каспийском регионе Казахстана размещены не будут. Об этом в интервью журналистам в субботу, 11 августа, рассказал глава МИДа республики Кайрат Абдрахманов.

Дипломат отметил, что между Астаной и Вашингтоном действует соглашение о коммерческих железнодорожных перевозках грузов, необходимых для продолжения операции США в Афганистане.

«Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», - сказал глава казахстанского МИД.

Абдрахманов добавил, что принцип неприсутствия в регионе вооруженных сил третьих стран закреплен в конвенции по правовому статусу Каспия.

В воскресенье, 12 августа, в Актау пройдет встреча глав пяти прибрежных государств. Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подведут итоги многолетним переговорам, пишут «Известия».

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