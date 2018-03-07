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Казахстан и Азербайджан выразили соболезнование России в связи с авиакатастрофой

7 Марта 2018 в 10:28
Казахстан и Азербайджан выразили соболезнование России в связи с авиакатастрофой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением транспортного самолёта Ан-26 в Сирии.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», — говорится в тексте сообщения.

Газета.ру добавляет, что соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В российском Минобороны уточнили данные о погибших в крушении военно-транспортного самолета Ан 26 в Сирии. Все, кто был на борту - военнослужащие, гражданских нет. Среди жертв - 27 офицеров, а также прапорщики и контрактники. Всего, по последним данным, погибли 39 человек, находившихся на бортуАн 26. Шесть из них – члены экипажа.

Основная версия авиакатастрофы остается прежней – это техническая неисправность. В Миноброны отметили, что огневого воздействия на самолет не было. Ан-26 разбился накануне при подлете к авиабазе Хмеймим. Он летел из Алеппо, пишет RT.

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