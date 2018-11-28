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Казахского олигарха приговорили к пожизненному заключению

28 Ноября 2018 в 00:31
Казахского олигарха приговорили к пожизненному заключению

В казахском городе Тараз беглый олигарх Мухтар Аблязов заочно приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает «Синьхуа».

Суд признал Аблязова виновным в организации убийства банкира Ержана Татишева. После убийства он стал единоличным владельцем банка.

Ранее Мухтара Аблязова уже заочно осудили в Казахстане к 20 годам лишения свободы. Он признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении и выводе из страны 7,5 млрд долларов.

Ранее НСН сообщала, что Государственный совет Франции отменил декрет Премьер-министра этого государства, подписанный 17 сентября 2015 года, о выдаче в Россию гражданина Республики Казахстан Аблязова Мухтара Кабуловича. В качестве обоснования Государственный совет указал, что выдача Аблязова была запрошена в политических целях.

Генеральная прокуратура Российской Федерации считает данное решение необоснованным, не соответствующим нормам международного права, а также противоречащим ранее принятым решениям французских судов.

Органами предварительного следствия казахстанский олигарх, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Аблязов обвиняется в совершении на территории России целого ряда тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, повлекших причинение ущерба на сумму свыше 5 млрд. долларов США.



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