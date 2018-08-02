Казачий фестиваль впервые пройдёт в Подмосковье

Первый открытый фестиваль казачьей культуры «КАZАКi.RU» пройдёт в Московской области 18 августа на ипподроме в Раменском районе. Как сообщает Телеканал 360 , инициатором проведения необычного смотра выступило хуторское казачье общество Раменского района. Идею поддержали правительство Подмосковья, «Центральное казачье войско».

На сегодня в Московской области действуют 26 казачьих любительских творческих коллективов. В 2017 году в Раменском открылся Центр казачьей культуры.

Фестиваль соберёт представителей казачьих обществ, хуторов и станиц. Гости смогут побывать на казачьей ярмарке, посетить детский городок. Состоятся соревнования по казачьей рубке, будет продемонстрировано мастерство владения казачьей шашкой. Пройдёт также конное театрализованное представление. Кроме того, казаки продемонстрируют национальные виды борьбы и сразятся в кулачных боях.