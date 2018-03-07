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Катастрофа Ми-8 в Чечне произошла из-за порыва ветра

7 Марта 2018 в 20:44

Вертолет Ми-8 пограничной службы потерпел крушение в Чеченчкой Республики, когда завис над землей: произошел резкий порыв ветра, после чего машина упала в пропасть, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в канале в Telegram.

«Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», - написал он.

По словам Кадырова, которые цитирует ТАСС, были подняты пять тел, а также два живых бойца с тяжелыми ранениями.

«Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии», - сказал Кадыров.


Ми-8 — советский/российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Широко используется во многих странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач. Вертолёты МИ-8, как правило, имеют двойное назначение, о чём указывается в сертификате типа. В России вертолёты, имеющие военное назначение, могут быть проданы только Акционерным обществом «Рособоронэкспорт», входящее в корпорацию «Ростех». Все остальные вертолёты, находящиеся в свободной продаже, имеют только гражданское назначение.

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