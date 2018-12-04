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Каскадер и актер Вячеслав Дубинин похоронен на Украине

4 Декабря 2018 в 22:49
Каскадер и актер Вячеслав Дубинин похоронен на Украине

4 декабря в Храме Трех Святителей в Никополе прошло прощание с актером, каскадером, заслуженным тренером Украины, мастером спорта СССР, членом Олимпийской сборной команды СССР по боксу 1972 года, чемпионом Европы и  мира по кикбоксингу среди ветеранов Вячеславом Дубининым. Похоронили его в Никополе на городском кладбище.

Первый раз Вячеслав Дубинин снялся в кино в 1969 году в фильме «Внимание, цунами!». Среди 70 ролей были съемки в фильмах: «Узник замка Иф», анимационный фильм «Остров сокровищ», в котором Дубинин сыграл одного из пиратов, «Дорога на Сечь» и многие другие. В 2007 году Вячеслав последний раз появился в кино в эпизоде фильма «Закон мышеловки».

Ранее НСН сообщала, что скончался Сергей Рубан, российский атлет, каскадер, актер, первый чемпион СССР по армрестлингу, участник телешоу «Гладиаторы» под псевдонимом «Спартак».

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