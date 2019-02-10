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«Картины Гитлера» в Германии не купили

10 Февраля 2019 в 18:25
«Картины Гитлера» в Германии не купили

На аукционе Weidler в баварском городе Нюрнберг не смогли продать пять картин, авторство которых приписывают Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает газета Nuernberger Nachrichten.

Стартовая стоимость работ, по данным издания, составляла от 19 тысяч до 45 тысяч евро. По предположениям СМИ, высокая цена могла стать одной из причин, по которым у лотов не нашлось покупателей.

Издание сообщает, что на аукцион планировалось выставить гораздо больше картин Гитлера, но в четверг прокуратура Нюрнберг-Фюрта изъяла у аукционного дома 63 полотна. Надзорное ведомство сомневается в подлинности картин и начало расследование по подозрению в «подделке документов с попыткой мошенничества».

Художественные работы Гитлера в Германии, где действует запрет на нацистскую символику, могут быть выставлены на аукцион только как предметы искусства. Одна из картин фашисткого лидера была продана в 2014 году на аукционе в Нюрнберге за 100 тысяч евро. Ее приобрел покупатель из Китая.

Ранее музыкант и художник Вася Ложкин в беседе с НСН с уверенностью заявил, что за уничтожением картины Бэнкси «Девочка с шаром» на аукционе Sotheby's стоит … Бэнкси.

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