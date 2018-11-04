«Караваи, хороводы и салюты». Страна отметила День народного единства

В Ставропольском крае в День народного единства испекли рекордный каравай. Его выставили 4 ноября на центральной площади Ставрополя. Диаметр каравая составил 1,6 метра, а его высота – около двух метров. Весил хлеб больше полтонны, так что угощения хватило на всех.





фото: ТАСС

В Махачкале и Грозном в День народного единства прошли митинги, концерты с участием местных коллективов, выставки изделий народных промыслов, цирковые представления и другие мероприятия.





В Назрани муниципалитеты республики состязались в приготовлении национального ингушского блюда чапильгаш.

В Черкесске состоялось праздничное шествие и митинг, который собрал больше 3,5 тысяч человек.

В Чите День народного единства совпал с присоединением Забайкалья к Дальневосточному федеральному округу, так что для жителей региона праздник получился двойным.





В Севастополе 4 ноября торжественно открыли после реконструкции музейно-выставочный комплекс «Константиновская казематированная батарея».





А в Симферополе все желающие смогли увидеть химическое шоу на главной площади города, а также запустить мини-ракету. Ну и, конечно же, попробовать национальные блюда народов России.





Потчевали гостей разносолами и на фестивале «День народного единства» в Москве. Как сообщили в столичной мэрии, в рамках сырной и рыбной ярмарок москвичи приобрели 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны морепродуктов, кроме того, посетители съели порядка 4 тонн различных блюд, приготовленных по традиционным рецептам жителей регионов РФ, а также выпили 1200 литров чая.



