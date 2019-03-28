Караджич подал апелляцию на пожизненный приговор

Бывший резидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич подал апелляцию на решение Гаагского суда о пожизненном заключении. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в сообщении Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ). Отмечается, что ходатайство, направленное защитой в суд, содержит восемь оснований для подачи апелляции.

Напомним, ранее МОМУТ приговорила 73-летнего Радована Караджича к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в 1992–1995 годах. Таким образом, как отмечает Свободная пресса, инстанция ужесточила приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге от 24 марта 2016 года. Он осудил бывшего лидера боснийских сербов на 40 лет тюремного заключения.

Между тем, ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Ирина Руднева ранее в беседе с НСН заявила, что пожизненный приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу – это издевательство над сербским народом. Она напомнила, что Караджичу не просто много лет, он еще и очень тяжело болен. В связи с этим, по её словам, РФ неоднократно обращалась о переводе Караджича в Россию для медицинского обслуживания. И когда, казалось бы, уже были достигнуты договоренности, в последний момент Гаагский трибунал отказывал.