Капсула с прахом Дмитрия Хворостовского захоронена в Красноярске

Капсула с частью праха знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского в четверг была захоронена на его родине в Красноярске. Об этом сообщила министр культуры края Елена Мироненко, передает РИА новости. По ее словам, урна с прахом захоронена в сквере Красноярского института искусств.

Дмитрий Хворостовский умер после длительной борьбы с раком головного мозга 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет, отмечает RT.

Певец завещал поделить свой прах на две части: одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, другую – на родине, в Красноярске, пишут «Дни.ру».