Капитан «Механика Погодина» рассказал подробности захвата судна

Российский танкер «Механик Погодин», заблокированный в порту Херсона, имел все разрешительные документы за заход в гавань. Об этом сообщил журналистам капитан судна Михаил Замятин.

По словам капитана, разрешение на заход в акваторию порта в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины было получено им через посредника – украинскую компанию «Инфлот-Херсон». Первое уведомление о том, что «Механик Погодин» направляется в херсонский порт, было направлено за трое суток до прибытия.

«Таким образом, власти Украины в лице администрации порта и представителей СБУ на момент выдачи разрешения на заход судна в порт обладали всей исчерпывающей информацией о судне, включая данные о его номинальном собственнике. В случае наличия каких-либо претензий со стороны Украины, имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта», - добавил Замятин в разговоре с ТАСС.

Капитан добавил, что никаких претензий со стороны Украины он не получал. Судно перевозило дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. В порту Херсона груз должны были принять представители UNICREDIT Bank Austria.



В настоящее время танкер еще не разгружен и ожидает разрешения от украинских властей.

Замятин добавил, что у него ранее не было проблем с заходом в другие украинские порты. В июле российский танкер также доставил нефтепродукты на Украину, судно никто не задерживал и претензии не предъявлял.

Накануне представители СБУ заявили о задержании российского танкера «Механик Погодин», обнаруженного в порту Херсона. В ведомстве пояснили, что владелец танкера находится в санкционных списках Украины, а значит судно будет арестовано.