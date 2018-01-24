Среда
24 января
USD 56.41
EUR 69.07
Горячие новости

Капитальный ремонт в 2017 году затронул почти 45 тыс. многоквартирных домов

24 Января 2018 в 13:18
Капитальный ремонт в 2017 году затронул почти 45 тыс. многоквартирных домов

Почти 45 тысяч многоквартирных домой капитально отремонтировали в 2017 году. Этот показатель на 9,7% больше, чем в 2017 году. В целом, ремонт позволил улучшить жилищные условия более 6 миллионов человек. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства строительства и ЖКХ, который поступил в распоряжение НСН.

Как пояснили в ведомстве, увеличить число отремонтированных домов удалось из-за законодательных нововведений, в том числе в части отбора подрядчиков. Ещё один важный фактор, который повлиял на ситуацию – ускоренная замена лифтового оборудования.

Напомним, федеральный закон о порядке проведения капремонта в многоквартирных домах был инициирован в 2017 году. Согласно документу, банки должны открывать специальные счета для на нужды ремонта. Также закон позволяет пересмотреть краткосрочные планы. А собственников наделили правом пользоваться господдержкой на проведение энергоэффективного капремонта.

В настоящий момент Минстрой проверяет данные регионов о реализации региональных программ по капремонту. Отчётность будет опубликована в первой половине февраля.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.