Капитальный ремонт в 2017 году затронул почти 45 тыс. многоквартирных домов

Почти 45 тысяч многоквартирных домой капитально отремонтировали в 2017 году. Этот показатель на 9,7% больше, чем в 2017 году. В целом, ремонт позволил улучшить жилищные условия более 6 миллионов человек. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства строительства и ЖКХ, который поступил в распоряжение НСН.

Как пояснили в ведомстве, увеличить число отремонтированных домов удалось из-за законодательных нововведений, в том числе в части отбора подрядчиков. Ещё один важный фактор, который повлиял на ситуацию – ускоренная замена лифтового оборудования.

Напомним, федеральный закон о порядке проведения капремонта в многоквартирных домах был инициирован в 2017 году. Согласно документу, банки должны открывать специальные счета для на нужды ремонта. Также закон позволяет пересмотреть краткосрочные планы. А собственников наделили правом пользоваться господдержкой на проведение энергоэффективного капремонта.

В настоящий момент Минстрой проверяет данные регионов о реализации региональных программ по капремонту. Отчётность будет опубликована в первой половине февраля.