Кандидатам в президенты запретили критиковать оппонентов в роликах на ТВ

Кандидаты на пост президента России не имеют права подвергать критике соперников по предвыборной гонке: это касается роликов, транслирующийся на ТВ. В прочих агитационных материалах это считается допустимым. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

По её словам, обоснованность запрета заключается в том, что кандидаты не смогут злоупотреблять правом на бесплатный или гарантированный платный эфир во время которого есть возможность создавать негативное представление о конкурентах, при этом «ничего не давая о себе своим избирателям».

Добавим, период агитации в СМИ начинает 17 февраля. С 19-го числа кандидатам в президенты будет предоставляться бесплатный теле- и радиоэфир.

Выборы президента России состояться 18 марта.