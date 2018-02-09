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Кандидатам в президенты запретили критиковать оппонентов в роликах на ТВ

9 Февраля 2018 в 13:22
Кандидатам в президенты запретили критиковать оппонентов в роликах на ТВ

Кандидаты на пост президента России не имеют права подвергать критике соперников по предвыборной гонке: это касается роликов, транслирующийся на ТВ. В прочих агитационных материалах это считается допустимым. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

По её словам, обоснованность запрета заключается в том, что кандидаты не смогут злоупотреблять правом на бесплатный или гарантированный платный эфир во время которого есть возможность создавать негативное представление о конкурентах, при этом   «ничего не давая о себе своим избирателям».

Добавим, период агитации в СМИ начинает 17 февраля. С 19-го числа кандидатам в президенты будет предоставляться  бесплатный теле- и радиоэфир.

Выборы президента России состояться 18 марта.

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