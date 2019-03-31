Кандидата в президенты Украины Ляшко обвинили в нарушениях на выборах

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Комитет избирателей Украины зафиксировал нарушение во время голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко.

Сообщается, что он во время голосования продемонстрировал бюллетень с результатами голосования телекамерам и избирателям.

За нарушение процедуры голосования кандидату в президенты Олегу Ляшко теперь может штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов или исправительные работы на срок до 2 лет. Также среди возможных наказаний по данной статье предусматривается ограничение свободы на срок до 3 лет.