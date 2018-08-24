Кандидата Собянина просят ввести доплаты учителям за классное руководство

Ввести доплаты учителям за классное руководство попросили общественники кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Инициатива была озвучена в ходе круглого стола, посвященного развитию системы образования в столице. По словам председателя Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Марины Ивановой, «очень важный, сложный труд классного руководителя» должен оплачиваться дополнительно.

Идея была подержана и другими специалистами в области образования. Они оставят свой наказ о возможности установить такую доплату для классных руководителей кандидату Сергею Собянину.