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Кандидат в президенты устроил стриптиз в банке

18 Января 2018 в 17:11
Кандидат в президенты устроил стриптиз в банке
Фото: sputnik.by

Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты, психолог Михаил Козлов разместил в своем Instagram видео, на котором исполняет стриптиз в офисе одного из банков под песню украинской группы Грибы «Тает лед».

Таким образом, Козлов, который намерен принять участие в президентских выборах, выразил солидарность с курсантами ульяновского летного училища. Накануне студенты сняли и выложили в сети стрип-клип в нижнем белье и форменных фуражках.

Ранее Центральная избирательная комиссия нашла «признаки фальсификации» в документах, которые подал Михаил Козлов, сообщает РБК.

 

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