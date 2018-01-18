Кандидат в президенты устроил стриптиз в банке

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Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты, психолог Михаил Козлов разместил в своем Instagram видео, на котором исполняет стриптиз в офисе одного из банков под песню украинской группы Грибы «Тает лед».



Таким образом, Козлов, который намерен принять участие в президентских выборах, выразил солидарность с курсантами ульяновского летного училища. Накануне студенты сняли и выложили в сети стрип-клип в нижнем белье и форменных фуражках.

Ранее Центральная избирательная комиссия нашла «признаки фальсификации» в документах, которые подал Михаил Козлов, сообщает РБК.