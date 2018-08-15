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Кандидат в мэры Москвы Собянин наградил лучших волонтеров своего штаба

15 Августа 2018 в 17:43
Кандидат в мэры Москвы Собянин наградил лучших волонтеров своего штаба

Кандидат в мэры столицы Сергей Собянин отметил лучших волонтеров своего избирательного штаба. Церемония прошла в рамках встречи в избирательном штабе кандидата. Действующий градоначальник наградил их за активную работу с жителями столицы: волонтеры собирают наказы, а также рассказывают москвичам о том, что уже изменилось в мегаполисе. Сергей Собянин подчеркнул, что многие вопросы, которые были собраны волонтерами, решаются уже сейчас.

Благодарность с подписью Сергея Собянина и знак отличия получил 21 волонтер.

Напомню, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

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