Кандидат в мэры Москвы Собянин наградил лучших волонтеров своего штаба

Кандидат в мэры столицы Сергей Собянин отметил лучших волонтеров своего избирательного штаба. Церемония прошла в рамках встречи в избирательном штабе кандидата. Действующий градоначальник наградил их за активную работу с жителями столицы: волонтеры собирают наказы, а также рассказывают москвичам о том, что уже изменилось в мегаполисе. Сергей Собянин подчеркнул, что многие вопросы, которые были собраны волонтерами, решаются уже сейчас.

Благодарность с подписью Сергея Собянина и знак отличия получил 21 волонтер.

Напомню, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября.