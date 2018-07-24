Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами

Сергей Собянин провел встречу со своими доверенными лицами в качестве кандидата в мэры Москвы. Она состоялась в избирательном штабе кандидата. Градоначальник подчеркнул, что на встрече собрались люди разных возрастов и профессий, однако главное, что объединило их всех - желание делать всё для того, чтобы город процветал. По словам градоначальника, среди его нынешних доверенных лиц есть те, кто участвовал в прошлой избирательной кампании.

Во время встречи Сергей Собянин также подчеркнул, что подавляющее большинство всех предвыборных обещаний исполнено. Кроме того, действующих градоначальник призвал горожан принять участие голосовании на предстоящих 9 сентября выборах мэра независимо от того, какого кандидата они поддерживают.

Отметим, в настоящий момент в качестве кандидатов в мэры Москвы, кроме действующего градоначальника Сергея Собянина, Мосгоризбирком зарегистрировал преодолевших «муниципальный фильтр» Илью Свиридова от «Справедливой России», Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

Что касается доверенных лиц Сергея Собянина, то в их число вошло более 150 человек, среди которых телеведущий, основатель программы "КВН" Александр Масляков, худрук московского театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, телеведущая Арина Шарапова, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, гимнастка Светлана Хоркина и многие другие.