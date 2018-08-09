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Кандидат в мэры Балакин будет судиться за самострой

9 Августа 2018 в 11:26
Кандидат в мэры Балакин будет судиться за самострой
Фото: tiic.ru

Встать на защиту предпринимателей, пострадавших при сносе незаконно возведенных торговых павильонов в Москве, решил Михаил Балакин, баллотирующийся в мэры столицы от партии «Союз горожан». Он намерен подать коллективное исковое заявление в адрес мэрии города и потребовать выплатить компенсации.

Напомним, два года назад в Москве снесли более ста объектов, признанных самостроем. Владельцы ряда из них подавали иски к городу, но не добились успеха.

Сейчас юристы штаба Балакина изучают документацию по вопросу. Ранее он провел рабочую встречу с бизнесменами, которые потерпели убытки при сносе самостроя.

В результате сноса торговых павильонов «город потерял налоговую прибыль и потратился на судебные издержки», заявил ТАСС Балакин. Сообщается также, что иск будет подан в ближайшие две недели. 
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