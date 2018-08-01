Кандидат Собянин обсудил с экспертами предвыборные районные программы

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин считает необходимым задействовать комплексную программу развития и благоустройства для каждого района столицы Российской Федерации. С таким предложением он выступил на встрече с экспертным сообществом, в ходе обсуждения предвыборных районных программ в рамках своей агитационной кампании.

Как подчеркнул Собянин, необходимо, чтобы программа для каждого конкретного района была не формальной и постоянно действующей. Он считает, что такие программы надо ежегодно обновлять, чтоб позволит обеспечить комплексное развитие мегаполиса. В связи с этим кандидат в мэры напомнил, что по итогам непубличных встреч с москвичами ранее уже было решено запустить проект «Мой район».

Среди основных направлений развития районов Сергей Собянин выделил строительство единой связывающей дорожной сети, разметку велосипедных дорожек, организацию культурно-массовых мероприятий и ещё целый ряд других проектов.

Собянин также сообщил, что все библиотеки Москвы через пять лет будут полностью реконструированы и превращены в самые современные медиапространства. Модернизация ждёт также дома культуры и музыкальные школы.