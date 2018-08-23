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Кандидат Собянин обсудил проект транспортного каркаса столицы с экспертами

23 Августа 2018 в 16:44
Кандидат Собянин обсудил проект транспортного каркаса столицы с экспертами

Развитие транспортного каркаса столицы обсудил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин во время встречи с экспертами в сфере транспорта. Она прошла в избирательном штабе.

По словам Собянина, главная проблема Москвы – транспорт – «начинает отступать». Для этого уже многое сделано.

«Все последнее годы мы строили новые дороги и развязки, развивали общественный транспорт, открывали десятки новых станций метро, вводили каршеринг, развивали таксомоторную деятельность, урегулировали движение, парковку», - сказал он.

Вместе с тем Собянин отметил, что впереди еще много работы и уже ясно, в какую сторону нужно двигаться, чтобы «транспорт стал достоинством нашего города».

Действующий мэр рассказал, что предстоит развивать железнодорожное сообщение и интегрировать его в систему городского общественного транспорта. Среди первоочередных задач Собянин назвал также развитие пригородного железнодорожного сообщения.

Встреча с экспертным сообществом стала пятой в рамках цикла круглых столов, которые проводит кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин. В частности, на основе таких встреч будет сформирована его предвыборная программа.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.

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