Кандидат Собянин: Комфортная среда должна быть создана во всех районах Москвы

Cоздание комфортной среды в каждом районе Москвы войдет в предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Как пишет ТАСС, об этом действующий градоначальник заявил во время встречи с экспертным сообществом в своем избирательном штабе.

Также он подчеркнул, что правительством Москвы принято решение проводить работы по благоустройству в каждом дворе раз в семь лет. Сергей Собянин добавил, что благоустройство является одной из важнейших городских функций. И им нужно заниматься постоянно и планомерно.

Добавим, что эта встреча с экспертным сообществом прошла в рамках круглых столов и стала четвертой по счёту. Их с целью формирования своей предвыборной программы проводит кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин. Три предыдущие встречи были посвящены развитию сферы здравоохранения столицы, благоустройству каждого района мегаполиса, а также экологии.